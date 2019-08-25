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Настя Каменских вызвала неоднозначные отклики новым обнаженным фото

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Откровенные фото больше походят на контент для интимной переписки.
Каменских снова опубликовала полуголое фото
Каменских снова опубликовала полуголое фото
pinterest.com

32-летняя украинская певица и супруга продюсера и исполнителя Потапа  - Настя Каменских снова похвасталась шикарным телом в своем аккаунте в Instagram, чем вызвала бурю недовольств и порицаний. Фото в довольно открытом купальнике разделило фанатов певицы: одни высказались в защиту Насти, предвидев, то, что моралисты начнут рассказывать о непозволительности такого контента, но одобрили желание молодой девушки хвастаться красивым телом, а другие же начали активно "отчитывать" певицу. 

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Подписчики указали Насте, что она, прежде всего, - пример для молодого поколения и не может позволить себе такие откровенные посты. Некоторые и вовсе стали высказывать свое "недовольство", забрасыванием негативных комментарий относительно привлекательности Настиной фигуры.

Настя, ты сошла с ума. На тебя же подписаны дети. Ты ведущая детских программ. Зачем эти жопы?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soy tu sueño 🍭

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Для Насти же столь бурная реакция фанатов не в новинку: каждое второе ее фото вызывает подобные обсуждения в Сети. Судя по тому, что Каменских не прекращает постить "обнаженный" контент, прислушивается она только к своему сердцу, которое позволяло ей выставлять и более откровенные фото.

Раннее мы рассказывали о том, как прошел первый эфир нового сезона "Танцев со звездами": комментарии судей, яркие образы и турнирная таблица стартового дня.

 

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Теги: Настя Каменких, новости шоу-бизнеса, новости звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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