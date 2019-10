Супермодель Джиджи Хадид выгнала с подиума "модную" пранкершу

Читай также: Богата и свободна?: Миллиардерша Кайли Дженнер рассталась с отцом своего ребенка - СМИ

Неизвестная пранкерша решила прославиться, поднявшись на подиум с моделями мирового масштаба, однако ее “выпроводила“ со сцены американская супермодель Джиджи Хадид. Инцидент случился во время показа коллекции в модном доме Chanel. Видео курьезного случая тут же попало в Сеть.

В кадре видно, как во время выхода моделей, между ними вклинивается дама, одетая в клетчатый наряд и черную шляпу, и пытается пройти по подиуму. Практически сразу же к ней подходит Джиджи Хадид - и отводит пранкершу в сторону. Женщина продолжает принимать “модельные“ позы и широко улыбается. После этого к ней подходят охранники.

Omg a woman literally just CRASHED the Chanel finale and @gigihadid just bounced her off stage, what an iconic moment pic.twitter.com/Rsk3dJkwKJ