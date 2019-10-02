На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер - видео

Украинский пранкер Виталий Седюк схватил за ногу Джастина Тимберлейка.

На популярного американского исполнителя и актера Джастина Тимберлейка совершили нападение во Франции. Инцидент случился во время посещения артистом Недели моды в Париже.

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Так, 1 октября, Джастин вместе со своей супругой приехал на показ Louis Vuitton. Но когда Тимберлейк вышел с авто, на него набросился известный украинский пранкер Виталий Седюк. Мужчина пробрался сквозь толпу, схватил певца за ногу и пытался его сбить с ног.

Охранники артиста вовремя остановили Седюка. Тимберлейк был явно шокирован произошедшим, но не стал привлекать внимание к инциденту и с женой продолжил идти на модный показ.

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Отметим, что Виталий Седюк не впервые устраивает подобные пранки. Ранее он напал на модель Джиджи Хадид, пытался поцеловать Уилла Смита и даже выбежал на сцену, чтобы вместо Адель получить “Грэмми“. Но в Украине пранкер больше всего запомнился инцидентом на “Евровидении 2017“. Во время выступления Джамалы в финале Седюк поднялся на сцену и показал обнаженные ягодицы.

Напомним, ранее Джастин Тимберлейк рассказал, как изменял Джессике Бил.

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