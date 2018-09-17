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Джастин Тимберлейк рассказал, как изменял Джессике Бил

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Американский певец Джастин Тимберлейк выпустил сборник мемуаров.
Джастин Тимберлейк рассказал, как изменял своей жене
Джастин Тимберлейк рассказал, как изменял своей жене
GettyImages

Известный певец Джастин Тимберлейк выпустил мемуары, в которых рассказал, как изменял своей нынешней жене - актрисе Джессике Бил.

Издание будет доступно 30 октября, однако издание Radar Online уже рассказало о некоторых пикантных историй, вошедших в книгу.

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По словам Джастина, он изменял Джессике на первом этапе романа, когда еще не знал, что актриса - именно та женщина, с которой он создаст семью. Более того, свободные отношения тогда устраивали и саму девушку. Тимберлейк говорит:

Мы встречались с другими, чтобы защититься от привязанности и возможной боли, который могли причинить друг другу.

Однако, спустя некоторое время, Джастин не захотел делить свою возлюбленную ни с кем другим. В 2012 году пара поженилась. Сейчас они воспитывают 3-летнего сына Сайлеса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We got a babysitter. #Emmys

Допис, поширений Justin Timberlake (@justintimberlake)

Напомним, американская актриса Хейден Панеттьер начала спиваться после разрыва с украинским боксером Владимиром Кличко. Подробности читай здесь.

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Теги: Джастин Тимберлейк, Джессика Бил, новости, шоу-биз
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