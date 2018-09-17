Джастин Тимберлейк рассказал, как изменял Джессике Бил
Известный певец Джастин Тимберлейк выпустил мемуары, в которых рассказал, как изменял своей нынешней жене - актрисе Джессике Бил.
Издание будет доступно 30 октября, однако издание Radar Online уже рассказало о некоторых пикантных историй, вошедших в книгу.
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По словам Джастина, он изменял Джессике на первом этапе романа, когда еще не знал, что актриса - именно та женщина, с которой он создаст семью. Более того, свободные отношения тогда устраивали и саму девушку. Тимберлейк говорит:
Мы встречались с другими, чтобы защититься от привязанности и возможной боли, который могли причинить друг другу.
Однако, спустя некоторое время, Джастин не захотел делить свою возлюбленную ни с кем другим. В 2012 году пара поженилась. Сейчас они воспитывают 3-летнего сына Сайлеса.
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