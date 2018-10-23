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Хейден Панеттьер начала спиваться после разрыва с Кличко

Комментариев: 3
Родные американской актрисы Хейден Панеттьер, которая рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко, озабочены ее поведением.
Хейден Панеттьер начала спиваться после разрыва с Кличко
Хейден Панеттьер начала спиваться после разрыва с Кличко
GettyImages

Актриса Хейден Панеттьер после разрыва с боксером Владимиром Кличко начала спиваться.

Состоянием здоровья знаменитости обеспокоились ее родные и близкие, передает Life & Style.

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Как сообщают инсайдеры, Хейден слишком много пьет и кутит на вечеринках. Например, недавно Панеттьер провела ночь в клубе вместе со своим новым бойфрендом — начинающим актером Брайаном Хикерсоном, она буквально едва могла держать глаза открытыми.

Источник утверждает, что Кличко “оказывал на актрису успокаивающее влияние“. Теперь же Хейден якобы потеряла контроль над собой.

Хейден Панеттьер и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьер родила дочь Кайю. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло. Сейчас малышка живет вместе с отцом.

Напомним, ранее украинская певица Слава Каминская рассказала о трудностях в отношениях с мужем Эдгаром. Откровение о семейной жизни солистки “НеАнгелов“ читай здесь.

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Теги: Хейден Панеттьер, Владимир Кличко, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (3)
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внучка_Петросяна    23.10.2018, 19:19
Оценка:  0
внучка_Петросяна
интересно...(малышка живет вместе с отцом) ей что вообще пофиг на ребенка?!
обычно ребенок остается с матерью...а этой видимо пофиг, тока что бы найти нового факера и на вечеринке потусить
темп    23.10.2018, 19:18
Оценка:  -1
темп
Контракт отработала и до свидания. У Вовы другие интересы... У него есть парень. Девушки для отвода глаз.
atos    23.10.2018, 19:08
Оценка:  0
atos
Да как-то покуй на неё и её поведение.
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