Хейден Панеттьер начала спиваться после разрыва с Кличко

Родные американской актрисы Хейден Панеттьер, которая рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко, озабочены ее поведением.

Актриса Хейден Панеттьер после разрыва с боксером Владимиром Кличко начала спиваться.

Состоянием здоровья знаменитости обеспокоились ее родные и близкие, передает Life & Style.

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Как сообщают инсайдеры, Хейден слишком много пьет и кутит на вечеринках. Например, недавно Панеттьер провела ночь в клубе вместе со своим новым бойфрендом — начинающим актером Брайаном Хикерсоном, она буквально едва могла держать глаза открытыми.

Источник утверждает, что Кличко “оказывал на актрису успокаивающее влияние“. Теперь же Хейден якобы потеряла контроль над собой.

Хейден Панеттьер и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьер родила дочь Кайю. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло. Сейчас малышка живет вместе с отцом.

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