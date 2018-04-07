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Джастин Тимберлейк опубликовал редкий кадр с супругой

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Джастин Тимберлейк посвятил трогательный пост своей жене.
Джастин Тимберлейк опубликовал редкий кадр с супругой
Джастин Тимберлейк опубликовал редкий кадр с супругой
gettyimages

Известный певец Джастин Тимберлейк активно делится подробностями, которые связанны с его работой. Чего не скажешь о личной жизни. Очень редко бывают такие моменты, когда Джастин Тимберлейк говорит публично о своей супруге. Даже на его странице в Instagram довольно редко появляются совместные фото с супругой.

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Джастин Тимберлей и Джессика Бил вместе 11 лет. Они являются одной из самых крепких пар в мире шоу-бизнеса. И многие считают, что это так из-за их нежелания говорить публике о своих чувствах. Хотя днями Тимберлейк все же это сделал.

Джастин Тимберлейк опубликовал пост на своей странице в Instagram, который посвятил своей супруге. В пост он добавил редкий снимок, где он позирует вместе с женой:

Она всегда может спрятаться за моей спиной.

К слову, недавно 37-летний Джастин Тимберлейк снял свою 36-летнюю супругу Джессику Бил в своем клипе. По всей видимости, это фото было сделано в момент съемок клипа.

Напомним, что Кейт Хадсон беременна. Актриса Кейт Хадсон скрывала новость о своей третьей беременности.

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Теги: Джастин Тимберлейк, Джессика Бил, отношения звезд, инстаграм звезд, семья
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Источник: ivona bigmir)net

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