Джастин Тимберлейк опубликовал редкий кадр с супругой

Джастин Тимберлейк посвятил трогательный пост своей жене.

Известный певец Джастин Тимберлейк активно делится подробностями, которые связанны с его работой. Чего не скажешь о личной жизни. Очень редко бывают такие моменты, когда Джастин Тимберлейк говорит публично о своей супруге. Даже на его странице в Instagram довольно редко появляются совместные фото с супругой.

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Джастин Тимберлей и Джессика Бил вместе 11 лет. Они являются одной из самых крепких пар в мире шоу-бизнеса. И многие считают, что это так из-за их нежелания говорить публике о своих чувствах. Хотя днями Тимберлейк все же это сделал.

Джастин Тимберлейк опубликовал пост на своей странице в Instagram, который посвятил своей супруге. В пост он добавил редкий снимок, где он позирует вместе с женой:

Она всегда может спрятаться за моей спиной.

A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Apr 7, 2018 at 11:06am PDT

К слову, недавно 37-летний Джастин Тимберлейк снял свою 36-летнюю супругу Джессику Бил в своем клипе. По всей видимости, это фото было сделано в момент съемок клипа.

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