Мила Кунис и Эштон Катчер на грани развода?
Самая крепкая голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер дали повод для беспокойства. А все потому, что Мила Кунис ревнует Эштона Катчера к коллеге по съемочной площадке актрисе Элише Катберт.
Инсайдер рассказывает:
Эштон любит работать с Элишей, и думал, что у них вновь будет много сексуальных сцен. Но Мила не смогла допустить такого развития событий, хоть даже и на экране. Она даже не берет во внимание тот факт, что сама Элиша замужем.
Читайте также: Дженна Деван и Ченнинг Татум разводятся: причины
Как рассказывают инсайдеры, Кунис уже не первый раз ревнует своего супруга. Ранее актриса ревновала Эштона к бывшей жене Деми Мур, даже после развода. Но сможет ли ревность Милы Кунис уничтожить самую крепкую пару голливуда?
Ранее мы писали о том, когда украинская телеведущая Лилия Ребрик родит. Всю подробную информацию читайте тут.
Полная версия правил