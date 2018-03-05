Мила Кунис и Эштон Катчер на грани развода?

Актриса Мила Кунис приревновала супруга Эштона Катчера к коллеге по цеху.

Самая крепкая голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер дали повод для беспокойства. А все потому, что Мила Кунис ревнует Эштона Катчера к коллеге по съемочной площадке актрисе Элише Катберт.

Инсайдер рассказывает:

Эштон любит работать с Элишей, и думал, что у них вновь будет много сексуальных сцен. Но Мила не смогла допустить такого развития событий, хоть даже и на экране. Она даже не берет во внимание тот факт, что сама Элиша замужем.

Night out with the wife Допис, поширений Ashton Kutcher (@aplusk) 4 Бер 2018 р. о 8:20 PST

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Как рассказывают инсайдеры, Кунис уже не первый раз ревнует своего супруга. Ранее актриса ревновала Эштона к бывшей жене Деми Мур, даже после развода. Но сможет ли ревность Милы Кунис уничтожить самую крепкую пару голливуда?

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