Певица Светлана Лобода показала фото с новорожденным ребенком.

"Что за ребетенок?": Светлана Лобода заинтриговала новым фото с младенцем instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода (LOBODA) очаровала поклонников новой публикацией в соцсети. Звезда показала фото с новорожденным ребенком.

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Так, на своей странице в Instagram 36-летняя певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена с младенцем на руках. На свежем кадре Лобода в белой футболке и без макияжа прижимает к себе малыша, лицо которого она прикрыла пеленкой.

В описании к фотографии Светлана отметила украинского дизайнера Лилию Литковскую. Таким образом, звезда рассекретила, что на снимке позирует с дочерью Лилии. Девочка появилась на свет в августе.

“Какое приятное знакомство❤️ @litkovskaya_official ❤️ #маленькийБудда“, - подписала снимок Светлана Лобода.

Поклонники принялись активно обсуждать новую публикацию артистки. Многие отметили, что Лободе идет материнство.

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“Светуня, не фото, а Гимн Материнству!!!“, “Слишком мило, Светлана Сергеевна“, “Что за ребетенок?“, “Нежное умиротворенное фото“, “Мадонна с младенцем!“, “Какая вы на фото нежная“, “Красиво смотритесь“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Лобода показала архивное фото, на котором кормит грудью дочку.

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