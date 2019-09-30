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Лобода показала архивное фото, на котором кормит грудью дочку

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Младшей дочери Светланы Лободы исполнилось 1,4 года.
Лобода показала архивное фото, на котором кормит грудью дочку
Лобода показала архивное фото, на котором кормит грудью дочку
instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская исполнительница, которая несколько лет живет в России, Светлана Лобода очаровала поклонников архивным снимком с младшей дочерью Тильдой.

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Так, на своей странице в Instagram 36-летняя артистка опубликовала черно-белое фото, на котором она держит на руках новорожденную малышку и кормит ее грудью. В описании к милой фотографии звезда рассказала, что 30 сентября Тильде исполнилось 1,4 года.

“Какое же это было чудо... А ведь нам уже 1,4“, - написала Лобода, добавив хэштеги “моя_Тиля“ и “комочек_счастья“.

Поклонники принялись засыпать Светлану и Тильду восторженными комментариями. 

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 “Прекрасное нежное фото“, “Очень трогательно!!!!“, “Очень мило, жаль время быстро проходит и дети растут. Ностальгия остаётся...“, “Счастливой судьбы для вашей семьи“, “Какое нежное фото“, “Маленький ангелочек“, “Какое же счастье быть мамой дочерей“, “Самое большое чудо - это рождение детей“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода выступила на свадьбе у Собчак и Богомолова.

 

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivonа bigmir)net

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