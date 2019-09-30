Светлана Лобода показала, как выглядит без макияжа

Известная певица Светлана Лобода поделилась снимком, где она без макияжа.

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) порадовала поклонников новой публикацией в соцсети. Звезда решила продемонстрировать свою естественную красоту.

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Так, на своей странице в Instagram 36-летняя артистка опубликовала селфи, на котором показала свое лицо без косметики. На фото певица запечатлена в черной майке и белом халате.

“так много мыслей.... #очемонадумает?“, - подписала кадр Лобода.

Поклонники принялись осыпать Светлану множеством комплиментов. Многие отметили, что без макияжа звезда выглядит моложе.

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“Милая тут. Так лучше!“, “Без косметики лучше“, “Красивая даже без мейка“, “Без макияжа, а так круто! На десяточку моложе“, “Совсем девчонка тут“, “Как хорошо Вам без макияжа“, “Вы когда не накрашенная ещё красивее“, - пишут в комментариях.

Ранее Лобода показала архивное фото, на котором кормит грудью дочку.

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