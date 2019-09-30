Светлана Лобода показала, как выглядит без макияжа
Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) порадовала поклонников новой публикацией в соцсети. Звезда решила продемонстрировать свою естественную красоту.
Читай также: Светлана Лобода показала селфи из Киева
Так, на своей странице в Instagram 36-летняя артистка опубликовала селфи, на котором показала свое лицо без косметики. На фото певица запечатлена в черной майке и белом халате.
“так много мыслей.... #очемонадумает?“, - подписала кадр Лобода.
Поклонники принялись осыпать Светлану множеством комплиментов. Многие отметили, что без макияжа звезда выглядит моложе.
Читай также: Лобода посвятила пикантное фото таинственному возлюбленному
“Милая тут. Так лучше!“, “Без косметики лучше“, “Красивая даже без мейка“, “Без макияжа, а так круто! На десяточку моложе“, “Совсем девчонка тут“, “Как хорошо Вам без макияжа“, “Вы когда не накрашенная ещё красивее“, - пишут в комментариях.
Ранее Лобода показала архивное фото, на котором кормит грудью дочку.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил