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В вышиванке и с маленькой дочкой на руках: Санта Димопулос растрогала новым фото

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Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась новым снимком с новорожденной дочерью.
В вышиванке и с маленькой дочкой на руках: Санта Димопулос растрогала новым фото
В вышиванке и с маленькой дочкой на руках: Санта Димопулос растрогала новым фото
instagram.com/santadimopulos

Совсем недавно, 14 сентября, экс-участница культовой группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос и ее супруг, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко стали родителями. Артистка родила девочку.

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На своей странице в Instagram 32-летняя звезда продолжает делится с подписчиками интересными подробностями о родах и новорожденной дочери. А на днях Санта опубликовала новый кадр с малышкой.

На свежем фото Димопулос нежно прижимает к себе дочь и счастливо улыбается. Звездная мама была одета в белоснежное платье-вышиванку, которое дополнила темными очками и белыми кедами. Снимок был сделан в Монте-Карло, Монако.

“Моя булочка“, - подписала фото Санта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя булочка 🥰

Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Отметим, что певица до сих пор не показывает лицо дочери и не называет ее имени.

Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, на какие сериалы подсела во время беременности.

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Теги: Санта Димопулос, звезды в вышиванках
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Источник: Ivonа bigmir)net

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