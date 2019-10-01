В вышиванке и с маленькой дочкой на руках: Санта Димопулос растрогала новым фото
Совсем недавно, 14 сентября, экс-участница культовой группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос и ее супруг, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко стали родителями. Артистка родила девочку.
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На своей странице в Instagram 32-летняя звезда продолжает делится с подписчиками интересными подробностями о родах и новорожденной дочери. А на днях Санта опубликовала новый кадр с малышкой.
На свежем фото Димопулос нежно прижимает к себе дочь и счастливо улыбается. Звездная мама была одета в белоснежное платье-вышиванку, которое дополнила темными очками и белыми кедами. Снимок был сделан в Монте-Карло, Монако.
“Моя булочка“, - подписала фото Санта.
Отметим, что певица до сих пор не показывает лицо дочери и не называет ее имени.
Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, на какие сериалы подсела во время беременности.
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