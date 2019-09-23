Санта Димопулос призналась, сколько заплатила за роды в Монте-Карло
В субботу, 14 сентября, бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос и ее супруг, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко стали родителями. Певица за 15 минут родила дочку весом 4,160 кг. Роды прошли в одной из клиник Монте-Карло, Монако.
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На своей странице в Instagram 32-летняя звезда решила рассказать поклонникам, почему выбрала для родов Монако и рассекретила стоимость. Санта призналась, что сначала планировать рожать в Майами, но в ее мужа было много работы в Киеве.
“Сначала рассматривали вариант Майами, но он отпал как только мы поняли, что мой муж не сможет все время находиться там, ему нужно быть какое-то время в Киеве по работе.
Мы достаточно долго искали подходящий дом на 3.5 месяца и нашли в Босолей, что в 5 минутах езды от госпиталя принцессы Грейс. Так как я боялась стремительных родов, мой выбор очевиден.
В Ницце (клиника Ленваль) и Монако рожали многие мои подруги и абсолютное большинство довольны своим выбором. Я сделала серьезный research))) Опрашивала всех знакомых, читала французские форумы, посетила около 6 врачей“, - написала артистка.
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По словам Димопулос, на роды она и ее супруг заплатили около десяти тысяч евро. Знаменитость детально расписала, на что были потрачены деньги.
“Цены:
- врач 4000€
- анастезиолог 2000€
Можно и дешевле, просто я заранее закрепила за собой именно этого специалиста.
- больница 2700€ (одиночная палата)
- УЗИ около 200€
- анализы по 100€“, - сообщила Димопулос.
Роды в Монако 🤱🏻 ⠀ Многие из вас спрашивают за врачей, цены, условия и т.д. Сначала рассматривали вариант Майами, но он отпал как только мы поняли, что мой муж не сможет все время находиться там, ему нужно быть какое-то время в Киеве по работе. Мы достаточно долго искали подходящий дом на 3.5 месяца и нашли в Босолей, что в 5 минутах езды от госпиталя принцессы Грейс. Так как я боялась стремительных родов, мой выбор очевиден😄 В Ницце (клиника Ленваль) и Монако рожали многие мои подруги и абсолютное большинство довольны своим выбором. Я сделала серьезный research))) Опрашивала всех знакомых, читала французские форумы, посетила около 6 врачей. И всё-таки, почему именно это место? Во-первых, врачи. Мне нужен был супер профессионал. Когда я встретилась с главврачом госпиталя, то поняла что рожать буду у него. Очень спокойный, уверенный и опытный. Во-вторых, погода, море, воздух, еда, атмосфера. Я очень хотела оторваться от повседневных дел и рутины, чтобы полностью посвятить себя малышке и получить удовольствие от этого периода ❤️ ⠀ Цены: - врач 4000€ - анастезиолог 2000€ Можно и дешевле, просто я заранее закрепила за собой именно этого специалиста. - больница 2700€ (одиночная палата) - УЗИ около 200€ - анализы по 100€ ⠀ Расскажите где вы рожали и какие впечатления остались ❤️
Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, на какие сериалы подсела во время беременности.
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