Светская львица Ким Карашьян опубликовала снимок с папой и младшей сестрой.

"Скучаю по тебе": Ким Кардашьян поделилась архивным фото с отцом instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, американская модель, светская львица и владелица косметического бренда KKW Beauty Ким Кардашьян очаровала поклонников архивной фотографией из семейного альбома.

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На своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своим папой, адвокатом Робертом Кардашьяном и младшей сестрой Хлои. На фото отец обнимает маленьких дочерей, а Ким и Хлои целуют его в щеки.

Архивный кадр модель опубликовала по случаю 16-й годовщины смерти отца. Роберт Кардашьян умер 30 сентября 2003 года от рака пищевода.

“Скучаю по тебе, папа. Не могу поверить, что сегодня будет 16 лет с тех пор, как ты ушел на небеса“, – подписала трогательное фото Ким.

Напомним, Ким Кардашьян опубликовала ранее удаленный снимок с мужем.

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