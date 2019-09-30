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"Скучаю по тебе": Ким Кардашьян поделилась архивным фото с отцом

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Светская львица Ким Карашьян опубликовала снимок с папой и младшей сестрой.
"Скучаю по тебе": Ким Кардашьян поделилась архивным фото с отцом
"Скучаю по тебе": Ким Кардашьян поделилась архивным фото с отцом
instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, американская модель, светская львица и владелица косметического бренда KKW Beauty Ким Кардашьян очаровала поклонников архивной фотографией из семейного альбома.

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На своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своим папой, адвокатом Робертом Кардашьяном и младшей сестрой Хлои. На фото отец обнимает маленьких дочерей, а Ким и Хлои целуют его в щеки. 

Архивный кадр модель опубликовала по случаю 16-й годовщины смерти отца. Роберт Кардашьян умер 30 сентября 2003 года от рака пищевода. 

“Скучаю по тебе, папа. Не могу поверить, что сегодня будет 16 лет с тех пор, как ты ушел на небеса“, – подписала трогательное фото Ким.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss you dad. Can’t believe today would be 16 years since you went to heaven. ✨

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, Ким Кардашьян опубликовала ранее удаленный снимок с мужем.

 

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  01.10.2019, 18:29
Оценка:  0
pусский
Отсосу самотык после ейной пизды и жопы, бля! Я пёрнул от возбуждения, гы-гы-гы!
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