Ким Кардашьян опубликовала ранее удаленный снимок с мужем

Светская львица удалила публикацию с мужем, а спустя несколько часов вновь опубликовала кадр.

Звезда американского реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, модель и владелица косметического бренда KKWBeauty Ким Кардашьян удивила фанов необычным поведением в Сети.

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Так, на днях 38-летняя на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала нежное фото с мужем, рэпером Канье Уэстом, но спустя 15 минут удалила снимок. Возможно, Ким сделала это по просьбе супруга, который не любит публичной демонстрации чувств.

Через несколько часов Кардашьян вновь опубликовала тот самый кадр с Канье. На черно-белом снимке супруги в спортивных нарядах позируют на фоне скал и целуются в губы.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст возглавил список самых высокооплачиваемых рэперов по версии журнала Forbes.

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