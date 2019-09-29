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Ким Кардашьян опубликовала ранее удаленный снимок с мужем

Комментариев: 3
Светская львица удалила публикацию с мужем, а спустя несколько часов вновь опубликовала кадр.
Ким Кардашьян опубликовала ранее удаленный снимок с мужем
Ким Кардашьян опубликовала ранее удаленный снимок с мужем
instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, модель и владелица косметического бренда KKWBeauty Ким Кардашьян удивила фанов необычным поведением в Сети.

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Так, на днях 38-летняя на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала нежное фото с мужем, рэпером Канье Уэстом, но спустя 15 минут удалила снимок. Возможно, Ким сделала это по просьбе супруга, который не любит публичной демонстрации чувств.

Через несколько часов Кардашьян вновь опубликовала тот самый кадр с Канье. На черно-белом снимке супруги в спортивных нарядах позируют на фоне скал и целуются в губы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ранее сообщалось, что Канье Уэст возглавил список самых высокооплачиваемых рэперов по версии журнала Forbes. 

 

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Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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FriendLoki    30.09.2019, 20:37
Оценка:  0
FriendLoki
Очень значимое событие...
Яроcлав    30.09.2019, 18:43
Оценка:  0
Яроcлав
А это у неё папа стал мамой?
trgvm1    30.09.2019, 17:50
Оценка:  0
trgvm1
фу блин армяне как ві можете
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