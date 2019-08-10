Даже не верится: Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
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Как часто мы думаем, что за деньги человек может купить себе не только идеальную внешность, но и поправить здоровье. Однако это далеко не всегда правда. Подтверждением тому служит богачка Ким Кардашьян - модель и бизнесвумен страдает сложным аутоимунным заболеванием, которое не поддается лечению. Псориаз, который выявили у знаменитости - проявляется в виде небольших красных ранок, покрытых белыми чешуйками. Ким неоднократно заявляла, что у нее есть "отметины" на лице - но в это сложно поверить, глядя на идеальные фото, которые мы видим в соцсетях.
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Однако на днях старшая сестра Ким - 40-летняя Кортни Кардашьян добавила в Инстаграм снимок знаменитости без макияжа. На лице женщины отчетливо видны красные "островки" воспаленной кожи. К фото Кортни добавила мотивационный пост, призвав людей, страдающих от псориаза, не опускать руки - а жить полной жизнью.
“If you have psoriasis, you can't let it ruin your life or get the best of you.“ @kimkardashian is getting personal, sharing her psoriasis journey and how she handles life with the autoimmune disease. Read more about what works and how she deals daily with the diagnosis at the link in bio. ⠀ 📷: @kimkardashian⠀ #pooshtheboundaries
Если у вас псориаз, вы не можете позволить ему разрушить вас или забрать у вас все самое лучшее, вы должны бороться, как это делает Ким, - написала Кортни.
К слову, на днях Ким Кардашьян в телешоу, посвященному жизни ее семьи - сообщила, что на фоне псориаза у нее развилась болезнь суставов - псориатический артрит.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян покорила Сеть - в бюстгальтере и панталонах.
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