Старшая сестра Ким Кардашьян показала ее фото без макияжа - и посоветовала брать с сестры пример.

Даже не верится: Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо instagram.com/kimkardashian

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Как часто мы думаем, что за деньги человек может купить себе не только идеальную внешность, но и поправить здоровье. Однако это далеко не всегда правда. Подтверждением тому служит богачка Ким Кардашьян - модель и бизнесвумен страдает сложным аутоимунным заболеванием, которое не поддается лечению. Псориаз, который выявили у знаменитости - проявляется в виде небольших красных ранок, покрытых белыми чешуйками. Ким неоднократно заявляла, что у нее есть "отметины" на лице - но в это сложно поверить, глядя на идеальные фото, которые мы видим в соцсетях.

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Однако на днях старшая сестра Ким - 40-летняя Кортни Кардашьян добавила в Инстаграм снимок знаменитости без макияжа. На лице женщины отчетливо видны красные "островки" воспаленной кожи. К фото Кортни добавила мотивационный пост, призвав людей, страдающих от псориаза, не опускать руки - а жить полной жизнью.

Если у вас псориаз, вы не можете позволить ему разрушить вас или забрать у вас все самое лучшее, вы должны бороться, как это делает Ким, - написала Кортни.

К слову, на днях Ким Кардашьян в телешоу, посвященному жизни ее семьи - сообщила, что на фоне псориаза у нее развилась болезнь суставов - псориатический артрит.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян покорила Сеть - в бюстгальтере и панталонах.

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