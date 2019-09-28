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Светлана Лобода показала селфи из Киева

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Певица неожиданно приехала в Украину.
Светлана Лобода показала селфи из Киева
Светлана Лобода показала селфи из Киева
ivona.bigmir.net

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Светлана Лобода, которая рассказала о романе с лидером Rammstein Тилем Линдеманном, неожиданно приехала в Украину. В Киеве певица зажгла в ночном клубе и выступила на свадьбе.

Артистка несколько лет живет в России, а потому ее появление в украинской столице поднимает шумиху в сети. В своем Instagram Лобода опубликовала серию фото из Киева, а также запостила селфи.

Был красивый тёплый день❤️, - подписала фото певица.

В сторис она также показала фолловерам кадры своего выступления на свадьбе Валерии Версальской, где кроме Лободы были замечены Тина Кароль и Таисия Повалий.

В недавно Светлана Лобода посвятила пикантное фото таинственному возлюбленному.

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Теги: Светлана Лобода, LOBODA
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