Модель Эмили Ратаковски продемонстрировала грудь крупным планом - фото

Модель Эмили Ратаковски поделилась пикантным фото в Instagram.

Известная американская модель, дизайнер и актриса британского происхождения Эмили Ратаковски в очередной раз поделилась в соцсети пикантной фотосъемкой.

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Так, на своей странице в Instagram 28-летняя манекенщица опубликовала серию снимков, на которых она позирует в черном обтягивающей майке и крупным планом демонстрирует роскошную грудь.

На фото артистка сидит на улице за столом какого-то заведения и поправляет прическу. На коленях у нее лежит клатч, а на заднем фоне можно увидеть ее питомца.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски в купальнике прогулалась по Нью-Йорку.

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