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Модель Эмили Ратаковски продемонстрировала грудь крупным планом - фото

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Модель Эмили Ратаковски поделилась пикантным фото в Instagram.
Модель Эмили Ратаковски продемонстрировала грудь крупным планом - фото
Модель Эмили Ратаковски продемонстрировала грудь крупным планом - фото
instagram.com/emrata

Известная американская модель, дизайнер и актриса британского происхождения Эмили Ратаковски в очередной раз поделилась в соцсети пикантной фотосъемкой. 

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Так, на своей странице в Instagram 28-летняя манекенщица опубликовала серию снимков, на которых она позирует в черном обтягивающей майке и крупным планом демонстрирует роскошную грудь.

На фото артистка сидит на улице за столом какого-то заведения и поправляет прическу. На коленях у нее лежит клатч, а на заднем фоне можно увидеть ее питомца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Напомним, ранее Эмили Ратаковски в купальнике прогулалась по Нью-Йорку.

 

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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: Ivonа bigmir)net

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