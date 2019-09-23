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Эмили Ратаковски в одном бикини посетила продуктовый магазин - фото

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Модель Эмили Ратаковски устроила откровенную фотосессию в продуктовом магазине.
Эмили Ратаковски в одном бикини посетила продуктовый магазин - фото
Эмили Ратаковски в одном бикини посетила продуктовый магазин - фото
instagram.com/emrata

Популярная американская модель и дизайнер британского происхождения Эмили Ратаковски, которую недавно СМИ заподозрили в беременности, взбудоражила Сеть очередной откровенной фотографией. 

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Так, на своей странице в Instagram 28-летняя красотка опубликовала пикантное фото, сделанное в продуктовом магазине. На снимке Эмили позирует в одном кружевном бикини на фоне холодильника с напитками.

В описании к фото модель призналась, что горячий кадр был сделан во время съемок линейки Body ее собственного бренда Inamorata.

“Почему-то до сих пор не опубликовала этот кадр со съемок линейки Body нашего бренда Inamorata Woman“, - написала Эмили Ратаковски.

Напомним, ранее Ратаковски пришла на официальную встречу в бюстгальтере.

 

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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: Ivonа bigmir)net

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