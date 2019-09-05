Эмили Ратаковски в купальнике прогулалась по Нью-Йорку - фото

Американская модель Эмили Ратаковски похвасталась стильным образом.

Известная американская модель, дизайнер и актриса британского происхождения Эмили Ратаковски, которую недавно СМИ заподозрили в беременности, продолжает радовать поклонниками откровенными кадрами в Сети. На этот раз звезда продемонстрировала очередной эксперимент со стилем.

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Так, на своей странице в Instagram 28-летняя красотка показала, какой наряд выбрала для прогулки по улицам Нью-Йорка. Эмили появилась в лифе от белого купальника с завязками вокруг талии своего бренда Inamorata Swim.

Поверх купальника модель одела брючный костюм черного цвета. Свой образ Ратаковски дополнила босоножками на высоких каблуках и оранжевой сумочкой.

Напомним, ранее Ратаковски пришла на официальную встречу в бюстгальтере.