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Эмили Ратаковски в купальнике прогулалась по Нью-Йорку - фото

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Американская модель Эмили Ратаковски похвасталась стильным образом.
Эмили Ратаковски в купальнике прогулалась по Нью-Йорку - фото
Эмили Ратаковски в купальнике прогулалась по Нью-Йорку - фото
instagram.com/emrata

Известная американская модель, дизайнер и актриса британского происхождения Эмили Ратаковски, которую недавно СМИ заподозрили в беременности, продолжает радовать поклонниками откровенными кадрами в Сети. На этот раз звезда продемонстрировала очередной эксперимент со стилем.

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Так, на своей странице в Instagram 28-летняя красотка показала, какой наряд выбрала для прогулки по улицам Нью-Йорка. Эмили появилась в лифе от белого купальника с завязками вокруг талии своего бренда Inamorata Swim.

Поверх купальника модель одела брючный костюм черного цвета. Свой образ Ратаковски дополнила босоножками на высоких каблуках и оранжевой сумочкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kicked off fashion week in @inamoratawoman, of course. @splashnews

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunch in honor of @inamoratawoman for @dailyfrontrow ✨

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Напомним, ранее Ратаковски пришла на официальную встречу в бюстгальтере.

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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: Ivonа bigmir)net

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