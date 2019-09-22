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"Нет, Саня не ревнует": Алина Гросу показала лучшего друга

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Певица Алина Гросу поделилась в Instagram фотографией с лучшим другом.
"Нет, Саня не ревнует": Алина Гросу показала лучшего друга
"Нет, Саня не ревнует": Алина Гросу показала лучшего друга
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу, которая в июле вышла замуж за 25-летнего российского бизнесмена Александра Комкова, удивила фанов новой публикацией в соцсети.

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Так, на своей странице в Instagram 24-летняя артистка решила показать своего лучшего друга Максима. На свежих снимках Алина и Макс позируют на лавочке в парке. Певица одета в темно-синее пальто, черное платье и темные сапоги. А Максим запечатлен в светлой футболке, джинсах, легкой черной куртке и кроссовках.

В описании к ярким кадрам Гросу сразу же отметила, что ее муж Александр вовсе не ревнует к другу, ведь она с Максом знакома уже очень давно.

“#MAXIMАЛЬНО на движениях. Заранее отвечу: нет! Саня не ревнует) Макс мой лучший друг уже тысячу лет. Очень надежный, добрый, верный и прекрасный человек!! Практически, старший брат и просто настоящий современный рыцарь“, - написала Алина Гросу.

Некоторые подписчики заявили, что Алина и ее друг очень похожи. Другие же заподозрили, что молодой человек все же испытывает чувства к Гросу.

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“Вы похожи)“, “Они даже чем-то похожи)“, “Мне кажется вы отлично смотритесь вместе“, “Дружба между мужчиной и женщиной - это миф!“, “А Макс тоже такого же мнения?“, “Это френд-зона, Максимка“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, когда планирует завести ребенка.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivonа bigmir)net

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