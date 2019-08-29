"Муж фотографировал": Алина Гросу оголила пышную грудь на камеру

Певица Алина Гросу показала фото в наряде с очень глубоким декольте.

Популярная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу порадовала поклонников свежей публикацией в соцсети. Звезда похвасталась новым откровенным образом.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором она запечатлена в облегающем наряде. На снимке 24-летняя Гросу позировала в черном платье с пайетками и очень глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул пышную грудь исполнительницы.

Судя по указанной геолокации, Алина вместе со своим мужем-бизнесменом Александром Комковым посетили вечеринку в отеле “St. Regis Москва Никольская“, который находится в самом центре столицы России. В описании к снимку Гросу отметила, что автором снимка является ее супруг.

Поклонники активно принялись комментировать очередное пикантное фото певицы.

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“И муж хорош и жена красотка!“, “Уххх огонь, красавица“, “Ти дуже гарна дiвчина“, “Когда жена красавица“, “Ух малышка какой у тебя классный вырез“, “Где найти такого мужа?“, “Платье очень красивое!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Алина Гросу растрогала Сеть нежным фото с мамой.