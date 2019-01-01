Алина Гросу рассказала, когда планирует завести ребенка

Певица Алина Гросу призналась, когда хочет стать мамой.

Популярная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу (GROSU) рассказала, когда подарит своему мужу, бизнесмену Александру Комкову первенца. О пополнении в семье артистка заговорила в программе “Життя відомих людей“, пишет ТСН.

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По словам Алины, ей часто задают вопрос о детях, после свадьбы с возлюбленным, которая состоялась в июне этого года. Сам супруг певицы, 25-летний Александр уже “надоел“ Гросу с таким же вопросом.

“Саша меня задолбал этим вопросом, когда у нас будут дети“, - призналась 24-летняя звезда.

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Звезда призналась, что хочет мамой, однако когда именно планирует завести ребенка, не сообщила. Кроме того, Алина заявила, что она и ее муж никогда не будут готовы к такому событию на 100%.

“Мне кажется, что это когда просто произойдет и все. Потому что мы никогда не будем готовы. Никто не будет готов на 100%“, - заявила артистка.

Напомним, ранее Алина Гросу показала нежный поцелуй с мужем-бизнесменом.