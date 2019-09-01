Алина Гросу показала, как выглядела в школьные годы - фото

Алина Гросу поделилась в Сети редкими кадрами со школы и поздравила подписчиков с 1 сентября.

Популярная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу (GROSU) порадовала поклонников интересной публикацией в соцсети. Звезда показала, какой была в школьные годы.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала целую серию архивных снимков, которые были сделаны во время ее учебы в школе. На одном из фото можно увидеть, как маленькая Алина с рюкзаком на плечах позирует с папой. Кадр засняли 1 сентября 2001 года, когда Гросу пошла в первый класс.

Также в подборке можно увидеть снимки певицы с одноклассниками и фото с ее занятий гимнастикой. Кроме того, 24-летняя звезда показала фото с учебы в эстрадно-цирковой академии и выпускного во ВГИКе.

“С Днём знаний, мои дорогие. Это только начало, потерпите ещё немного, дальше будет горааааздо сложнее!!!)) Сил вам и желания познавать этот безграничный мир всю жизнь и никогда не останавливаться на достигнутом!)“, - подписала архивные снимки Алина Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу показала нежный поцелуй с мужем-бизнесменом.