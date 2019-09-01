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Алина Гросу показала, как выглядела в школьные годы - фото

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Алина Гросу поделилась в Сети редкими кадрами со школы и поздравила подписчиков с 1 сентября.
Алина Гросу показала, как выглядела в школьные годы - фото
Алина Гросу показала, как выглядела в школьные годы - фото
instagram.com/alina_grosu

Популярная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу (GROSU) порадовала поклонников интересной публикацией в соцсети. Звезда показала, какой была в школьные годы.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала целую серию архивных снимков, которые были сделаны во время ее учебы в школе. На одном из фото можно увидеть, как маленькая Алина с рюкзаком на плечах позирует с папой. Кадр засняли 1 сентября 2001 года, когда Гросу пошла в первый класс.

Также в подборке можно увидеть снимки певицы с одноклассниками и фото с ее занятий гимнастикой. Кроме того, 24-летняя звезда показала фото с учебы в эстрадно-цирковой академии и выпускного во ВГИКе.

“С Днём знаний, мои дорогие. Это только начало, потерпите ещё немного, дальше будет горааааздо сложнее!!!)) Сил вам и желания познавать этот безграничный мир всю жизнь и никогда не останавливаться на достигнутом!)“, - подписала архивные снимки Алина Гросу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днём знаний, мои дорогие❤️ Это только начало🤪🤪🤪 потерпите ещё немного, дальше будет горааааздо сложнее!!!))🙈 Сил вам и желания познавать этот безграничный мир всю жизнь и никогда не останавливаться на достигнутом !) По многочисленным просьбам, Мои учебные года🤓😋 •Первый раз в первый класс |2001г| (в школу «Надежда»), •Одно из первых школьных собраний🤪 (кто нашёл меня?) •Мало кто знает, но я ещё немного занималась гимнастикой|1998-99г|😇, •Выпускной •Продолжение выпускного 😊🏅 •Встреча класса, в годовщину после выпуска, мои любимые и лучшие подруги (лицей Гранд)❤️ (Дружим мы и сейчас, на протяжении 13-16 лет) •Эстрадно-цирковая Академия, оканчивала факультет эстрадно-джазового вокала. •Когда только поступили во ВГИК |2010г|😊 •А это уже выпускной:) |2014| С Игорем Николаевичем Ясуловичем (нашим мастером).

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу показала нежный поцелуй с мужем-бизнесменом.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivonа bigmir)net

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