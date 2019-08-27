"Во всех ролях красотка!": Алина Гросу похвасталась новым образом

Певица Алина Гросу появилась в роли девушки-вамп.

Известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу порадовала поклонников свежей публикацией в соцсети. Звезда продемонстрировала новый образ.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала кадры с фотосессии, на которых появилась в роли девушки-вамп. На снимках Алина запечатлена в черном платье с цепями и макияжем в темных тонах.

В подписи к фотографиям Гросу поздравила подписчиков с Днем кино, который отмечается 27 августа. Также артистка спросила у фанов, в каких ролях они бы хотели ее увидеть.

“С днём КИНО, дорогие мои друзья. Пусть с каждым годом наш кинематограф становится лучше, качественнее, душевнее, конкурентноспособнее и профессиональнее. Пусть искусство в нем стоит на первом месте, пусть покоряет сердца всего мира.Новых идей, новых героев, новых взглядов и бесконечного развития молодым и не молодым талантам. P.s. В какой ещё роли вам бы хотелось увидеть меня?“, - поинтересовалась Алина Гросу.

Подписчики принялись активно комментировать новый образ певицы, а также делиться своим мыслями о том, в каких фильмах хотели бы ее увидеть и в каких ролях.

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“Вау!!! Очень сексуальная...“, “В исторической драме. Тебе пошёл образ эпохи Ренессанс“, “В каком нибудь военном фильме. Чтобы ты была одета в форму“, “Шикарная“, “Маргарита “Мастер и Маргарита“ Булгакова“, “Жены офицера или солдата“ ,“Дуже красивааа. Ти для мене в любій ролі красуня і киця“, “Ты во всех ролях красотка!!!“, “В роли Мамы!“ ,“Какая красивая!!!“, “Это самый лучший образ!“

Напомним, ранее Алина Гросу растрогала Сеть нежным фото с мамой.