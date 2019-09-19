Упругий пресс и подтянутые ягодицы: Ольга Куриленко похвасталась фигурой

Голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась новыми кадрами в Instagram.

Известная модель и голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками очередными соблазнительными кадрами в соцсети. Звезда продемонстрировала стройные формы.

Читай также: Ольга Куриленко подразнила Сеть пикантным фото в купальнике

На своей странице в Instagram голливудская актриса опубликовала несколько ярких фотографий с утренней пробежки. На фото стройная Ольга позирует в топе, обтягивающих штанах и кроссовках. Свой спортивный наряд она дополнила кепкою и темными очками.

На одном из фото можно увидеть, как Куриленко делает селфи на фоне моря, демонстрируя свой идеальный пресс. На втором кадре артистка повернулась к камере спиной, засветив подтянутые ягодицы.

“Этим утром пошли в красивый поход!“, - подписала фото Ольга Куриленко.

Напомним, ранее Ольгу Куриленко застукали за поцелуями с известным французским актером.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.