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Упругий пресс и подтянутые ягодицы: Ольга Куриленко похвасталась фигурой

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Голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась новыми кадрами в Instagram.
Упругий пресс и подтянутые ягодицы: Ольга Куриленко похвасталась фигурой
Упругий пресс и подтянутые ягодицы: Ольга Куриленко похвасталась фигурой
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Известная модель и голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками очередными соблазнительными кадрами в соцсети. Звезда продемонстрировала стройные формы.

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На своей странице в Instagram голливудская актриса опубликовала несколько ярких фотографий с утренней пробежки. На фото стройная Ольга позирует в топе, обтягивающих штанах и кроссовках. Свой спортивный наряд она дополнила кепкою и темными очками.

На одном из фото можно увидеть, как Куриленко делает селфи на фоне моря, демонстрируя свой идеальный пресс. На втором кадре артистка повернулась к камере спиной, засветив подтянутые ягодицы.

“Этим утром пошли в красивый поход!“, - подписала фото Ольга Куриленко.

Напомним, ранее Ольгу Куриленко застукали за поцелуями с известным французским актером.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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