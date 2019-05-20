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Ольга Куриленко поразила Сеть соблазнительным постельным фото

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Голливудская звезда поделилась новым кадром в соцсети.
Ольга Куриленко поразила Сеть соблазнительным постельным фото
Ольга Куриленко поразила Сеть соблазнительным постельным фото
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко часто делится с поклонниками интересными публикациями в соцсети.

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Так, недавно знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует в постели. На снимке артистка запечатлена с укладкой, легким макияжем,маникюром. На Ольге не видно одежды, она прикрылась одеялом.

В подписи к снимку Куриленко пожелала подписчикам хорошей недели. Она также отметила, что фото было сделано во время фотосессии для юбилейного номера глянца Cosmopolitan. 

“Всех с началом новой недели! И с новым возможным счастьем! Оно внутри нас“, - написала актриса.

Поклонники “девушки Бонда“ принялись активно обсуждать новую публикацию. 

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“Оленька, Вы такая красивая женщина! Всегда оставайтесь такой! Удачи Вам!“, “Очень люблю эту маленькую красавицу“, “Ты прекрасна!“, “Люблю эту фотографию“, “Удивительно красивая“, “Абсолютная красота“, “Одна из лучших фотографий“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Ольга Куриленко показала утреннее фото без косметики.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: ivona.bigmir.net

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