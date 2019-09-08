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Ольга Куриленко подразнила Сеть пикантным фото в купальнике

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Голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась новым кадром в купальнике.
Ольга Куриленко подразнила Сеть пикантным фото в купальнике
Ольга Куриленко подразнила Сеть пикантным фото в купальнике
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Известная модель и голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко взбудоражила Сеть откровенной публикацией.

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На своей странице в Instagram актриса опубликовала пикантный снимок, на котором она продемонстрировала соблазнительную позу. “Девушка Бонда“ запечатлена, лежа на деревянном столе. 

На свежем кадре Ольга позирует в двухцветном купальнике, который подчеркнул идеальную фигуру 39-летней телезвезды. К горячему образу Куриленко добавила солнцезащитные очки. Автором пикантного фотосета стал французский фотограф Патрис ван Малдер.

“Скучаю по отпуску!“, - подписала снимок Ольга Куриленко.

Напомним, ранее Ольгу Куриленко застукали за поцелуями с известным французским актером.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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