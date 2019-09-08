Ольга Куриленко подразнила Сеть пикантным фото в купальнике
Известная модель и голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко взбудоражила Сеть откровенной публикацией.
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На своей странице в Instagram актриса опубликовала пикантный снимок, на котором она продемонстрировала соблазнительную позу. “Девушка Бонда“ запечатлена, лежа на деревянном столе.
На свежем кадре Ольга позирует в двухцветном купальнике, который подчеркнул идеальную фигуру 39-летней телезвезды. К горячему образу Куриленко добавила солнцезащитные очки. Автором пикантного фотосета стал французский фотограф Патрис ван Малдер.
“Скучаю по отпуску!“, - подписала снимок Ольга Куриленко.
Напомним, ранее Ольгу Куриленко застукали за поцелуями с известным французским актером.
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