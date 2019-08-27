Ольгу Куриленко застукали за поцелуями с известным французским актером

Ольга Куриленко опубликовала пикантный кадр с нового сериала.

Голливудская актриса и популярная модель украинского происхождения Ольга Куриленко удивила поклонников новой публикацией в Сети. Звезда показала пикантный кадр с французким актером Пьером Деладоншамом.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой Пьер страстно целует ее. В описании к откровенному кадру, Ольга объяснила, что снимок был сделан во время съемок нового французского мини-сериала “Романс“, где она сыграла одну из главных ролей.

“Не могу дождаться когда уже выйдет мой французский телесериал РОМАНС“, - подписала фото Куриленко.

Напомним, ранее Ольга Куриленко в бикини похвасталась пикантной фотосессией