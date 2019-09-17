Знаменитость показала, как они с мужем и детьми провели вечер на природе.

Ужин у костра: Ким Кардашьян умилила Сеть атмосферным семейным фото IVONA bigmir)net

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Многие привыкли считать, что чем больше у людей денег - тем “богаче“ они проводят досуг, к тому же, перестают радоваться обычным милым мелочам и простой романтике. Семейство богачей Кардашьян опровергает подобное мнение. Новая публикация Ким Кардашьян в Инстаграм - буквально кричит о том, что ее родные обожают проводить время вместе - просто сидя у костра и поедая скромный ужин.

Так, на свежем фото Ким запечатлена с супругом Канье Уэстом и тремя детьми. Они сидят вокруг стола, сделанного из деревянных досок, а чуть вдали виднеется костер, вокруг которого расставлены шезлонги. На заднем плане на снимке - горный пейзаж.

К слову, угощение на столе - довольно скромное - на фото видна одна миска с едой и несколько уже пустых тарелок. Одета Ким в светлую толстовку с капюшоном, ее супруг позиурет в брюках, худи и жилетке, младшенькие Кардашьян - также одеты “по-домашнему“.

За несколько часов фото набрало более 2,5 млн. лайков.

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Похоже, снимок сделан около нового дома семейства - ранчо в штате Вайоминг. На днях в одном из интервью американскому телеканалу Ким сообщила, что они с супругом переезжают туда, чтобы“сбежать от городской суеты“.

Особняк Канье Уест приобрёл за $ 14 миллионов - он называется Monster Lake Ranch. Рядом с главным домом есть конюшня и 2 гостевых домика. Также на территории имеются 2 озера и альпийский луг.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер стала блондинкой.

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