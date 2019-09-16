Неожиданно: Кендалл Дженнер стала блондинкой - фото
Известная американская супермодель и участница реалити-шоу “Семейство Кардашян“ Кендалл Дженнер решила кардинально сменить имидж. 23-летняя звезда поменяла цвет волос.
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Так, для одного из показов на Неделе моды в Лондоне знаменитость перекрасилась в блондинку. В новом образе Кендалл вышла на подиум, чтобы представить одежду дизайнера Риккардо Тиши, который создает наряды для бренда Burberry.
Пока что неизвестно, вернется ли Дженнер к привычному образу зажигательной брюнетки или пополнить ряды блондинок. Однако после показа модель уже прогулялась на улицах Лондона с этой прической.
Напомним, ранее Кендалл Дженнер снялась голой в полный рост.
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