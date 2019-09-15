Крис Дженнер выставила фото со своей старшей дочерью.

"Выглядит, как дочки": Мать семейства Кардашьян покорила Сеть снимком в халатике IVONA bigmir)net

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Мать знаменитых дочерей Кардашьян и Дженнер, которые участвуют в реалити-шоу и занимаются развитием собственного бренда косметики, 63-летняя Крис Дженнер продемонстрировала шикарный внешний вид на новом фото. В Инстаграм знаменитость добавила снимок со старшей дочерью - 40-летней Кортни Кардашьян. Они сидят под деревом за миниатюрным столиком и обвеваются веерами с логотипом бренда здоровой жизни, основанного Кортни. Дочь одета в светлый купальник, а Крис Дженнер - в короткий халатик с леопардовым принтом. На ногах матери семейства - идеальный педикюр - в тон маникюру.

Такой сказочный день! - подписала снимок Крис.

Подписчики похвалили обеих женщин и отметили, что Крис на фото похожа c младшей дочерью - Кайли Дженнер, а также написали, что мать не уступает в красоте и ухоженности своим дочерям.

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