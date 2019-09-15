Модель Кендалл Дженнер показала бекстейдж со съемок .

"Когда Кендалл горячее, чем Кайли": Старшая Дженер покорила образами для глянца IVONA bigmir)net

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Одна из сестер звездного семейства Кардашьян-Дженер - 23-летняя модель Кендалл, похоже, не отстает от своей младшей сестры Кайли, которая на днях позировала для обложки журнала Playboy. Кендалл же, в свою очередь, снялась для модного корейского глянца w korea. Фото появилось в Инстаграм модели. Кендалл позирует в несколько вызывающем образе - девушка сидит, упираясь руками в колени и глядя исподлобья в камеру. На ней - джинсы с высокой посадкой и белый укороченный кроп-топ, сверху на который надета миниатюрная жилетка. Образ дополняют массивные украшения на шее и многочисленные перстни и кольца.

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Кроме фото обложки, Кендалл добавила видео с бекстейджей съемки - и они покорили поклонников.Модель появляется в кадре в необычных ярких нарядах с замысловатой прической, в нескольких моментах она “играет“ с кольцами на руке, со стеклянными шариками и даже с миниатюрной детской машинкой.

Подписчики Кендалл отметили, что девушка выглядит очень соблазнительно - и даже подчеркнули, что, возможно, это тот случай, “когда Кендалл горячее, чем Кайли“.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженер сфотографировалась голой.

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