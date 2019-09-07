"Праздник удался!": Камалия показала снимки с дня рождения дочерей
Известная украинская исполнительница Камалия порадовала поклонников новыми семейными фотографиями. Артистка показала, как отпраздновала день рождения своих детей.
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Так, на своей странице в Instagram 42-летняя звезда опубликовала целую серию ярких снимков с празднования 6-летия дочерей-близняшек Арабеллы и Мирабеллы.
Именинницы провели этот день в одесском дельфинарии “Немо“ вместе со звездной мамой, 64-летним папой, миллиардером Мохаммадом Захуром и множеством гостей.
На фото девочки позируют с дельфинами, а также в компании аниматоров и любящих родителей.
“Праздник удался! Принцессы довольны. А мы за них очень рады! Дай бог им счастья!“ - подписала фото Камалия.
Напомним, ранее Камалия рассказала, во сколько тысяч обошлись ей школьные принадлежности дочерей.
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