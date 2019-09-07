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"Праздник удался!": Камалия показала снимки с дня рождения дочерей

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6 сентября дочерям певицы Камалии исполнилось 6 лет.
"Праздник удался!": Камалия показала снимки с дня рождения дочерей
"Праздник удался!": Камалия показала снимки с дня рождения дочерей
instagram.com/kamaliyaofficial

Известная украинская исполнительница Камалия порадовала поклонников новыми семейными фотографиями. Артистка показала, как отпраздновала день рождения своих детей.

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Так, на своей странице в Instagram 42-летняя звезда опубликовала целую серию ярких снимков с празднования 6-летия дочерей-близняшек Арабеллы и Мирабеллы.

Именинницы провели этот день в одесском дельфинарии “Немо“ вместе со звездной мамой, 64-летним папой, миллиардером Мохаммадом Захуром и множеством гостей.

На фото девочки позируют с дельфинами, а также в компании аниматоров и любящих родителей.

“Праздник удался! Принцессы довольны. А мы за них очень рады! Дай бог им счастья!“ - подписала фото Камалия.

Напомним, ранее Камалия рассказала, во сколько тысяч обошлись ей школьные принадлежности дочерей.

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Теги: Камалия
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Источник: Ivonа bigmir)net

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