"Лучший день в моей жизни!”: KAMALIYA поздравила дочерей с днем рождения

Сегодня дочерям певицы KAMALIYA Арабелле и Мирабелле исполняется шесть лет.

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Дочери самой богатой певицы Украины KAMALIYA и мецената Мохаммада Захура отмечают свой день рождения: сегодня Арабелле и Мирабелле исполняется шесть лет! В честь этого знаменательного для семьи события исполнительница опубликовала на своих страницах в социальных сетях фото малышек, добавив к кадрам очень искреннее и душевное поздравление, которое могла написать только любящая мама:

“Сегодня, 6 сентября, - лучший день в моей жизни. Неважно, солнечно ли, пасмурно или идёт дождь, он все равно остаётся лучшим днём в моей жизни. День, когда я внезапно стала зрелой. День, когда приоритеты в моей жизни полностью изменились. День, когда я стала матерью — матерью двух прекрасных невинных ангелов по имени Арабелла и Мирабелла. 6 лет с тех пор, как мои дни изменились от простого существования к полной жизни...”, – подписала фото с девочками KAMALIYA.

Подписчики исполнительницы присоединились к поздравлениям, пожелав “маленьким принцессам” расти счастливыми на радость родителям.

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Известно, что в этом году артистка M1 Agency решила не проводить пышных торжеств с приглашёнными звёздными гостями, как в прошлом году. Выбор был сделан в пользу тихого семейного праздника в Одессе. Ради такого случая девочки даже пропустили день учёбы в школе. Напомним, что Арабелла и Мирабелла стали первоклассницами украинского филиала престижной британской международной школы.

Ранее KAMALIYA подготовила ремикс совместно с известной украинской DJ.