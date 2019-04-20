MONATIK признался, почему скрывает лица своих сыновей

Дмитрий Монатик расказал, когда покажет сыновей - Даниила и Платона.

Популярный украинский исполнитель, танцор и композитор Дмитрий Монатик (MONATIK) признался, почему не показывает лица своих детей в соцсетях. Об этом он рассказал в интервью Кати Осадчей для программы “Світське життя“, пишет ТСН.

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33-летний артист и его супруга Ирина Демичева воспитывают двоих сыновей - Даниила и Платона. MONATIK часто публикует снимки с мальчиками, при этом не показывая их лиц. Певец заявил, что покажет детей только тогда, когда они сами этого захотят.

“Я горжусь тем, что у меня два сына. Я чрезвычайно их люблю, они меня радуют. Платон младший, Данил на год старше него. Жду тот момент, когда они мне скажут: “Папа, а что тебе мешает с нами выставить фотографию в Instagram“. Я скажу: “Так, все, я понял, если вы этого хотите – вперед“, - поделился артист.

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Также Дмитрий рассказал, как совмещает работу и семью. Несмотря на тяжелый гастрольный график, звездный папа всегда находит время на семью.

“Детей и жену конечно вижу, несмотря на тяжелый гастрольный график. Жена частенько ездит со мной в тур. Я очень долго шел к этому, поэтому каждую минуту я наслаждаюсь. Да, я частенько скучаю по семье, поэтому стараюсь как можно чаще всех брать с собой в тур. Вообще, я не устаю ни физически, ни морально, потому что это профессия мечты“, - заявил MONATIK.

Напомним, ранее Ирина Демичева показала, как MONATIK проводит время с детьми.