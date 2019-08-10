MONATIK растрогал сеть поздравлением в честь дня рождения жены

Артист посвятил любимой стих.

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Дима Монатик, который на днях очаровал сеть снимком с подросшими сыновьями, на этот раз растрогал своих подписчиков трогательным постом. В своем Instagram MONATIK опубликовал кадры с женой и тепло поздравил супругу с днем рождения.

Своей любимой Дима посвятил целый стих. Он также разместил общее фото с Ириной и кадр, где она запечатлена вместе с маленькими сыновьями.

Если бы я тебя не встретил,

шептал бы рифмами, как сейчас, этот ветер?

Светил бы звёздами, вечно молодой вечер?

Был бы будень так Ясен и светел?

Если бы я Тебя не встретил... Набрался бы смелости вызовы бросить

нерешаемым, казалось бы, самым сложным вопросам,

недосягаемым, нерушимым вершинам?

Не встреть я Тебя, что бы тогда было?

Слушал бы смех, такой свежий как иний,

детский, искренний, самый любимый?



Видел бы взгляды, которые мигом

бит сердца делают неуловимым?

Была бы жажда жить неутолимой...?

Скорее всего жажда была бы, но... к ливням...

Которые так необходимы пустыне,

трещину давшей от пустоты и уныния.



Да Без тебя все бы было не то...

А то что есть, я обожаю безумно.

И что бы было, не встреть я тебя.

Я знать не хочу ...

Я люблю!

Я каждый день благодарю

за то что Это все обоюдно ... Сегодня, я почему то задумался о том что бы было,

если бы жить пришлось не любя...

Я знать не хочу, представлять не хочу что бы было... не встреть я Тебя.



С днём рождения любимая I.V.

Фолловеры Монатика, в числе которых и звезды украинского шоубизнеса, присоединились к поздравлениям.

Ранее украинские знаменитости подсказали, как провести остаток лета.

