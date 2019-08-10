Жена Димы Монатика опубликовала трогательные видео в Instagram.

Ирина Демичева показала, как MONATIK проводит время с детьми Instagram

Вчера MONATIK растрогал поклонников нежным стихом, сочиненным специально для своей супруги, а сегодня Ира Демичева умилила сеть видео с мужем и детьми. Известно, что день рождения жены Монатика звездная семья отпраздновала в Турции.

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На странице Ирины в Instagram появились два коротких ролика, на которых Дмитрий Монатик запечатлен вместе с маленькими сыновьями.

Сначала звездный отец учил малыша нырять, а потом пустился с ним в пляс под зажигательные кубинские мотивы.

Когда тебе еще нет трех лет, а ты уже чувствуешь себя настоящим дайвером. Еще бы, с таким тренером, как Дмитрий Монатик, - подписала одну из публикаций Ира.

Фанаты MONATIK пришли в восторг от такого контента, ведь артист так редко балует фолловеров снимками с малышами. "Ааааааа! Как это красиво, и мило одновременно!Это просто нереально", "Боожеее, мило до невозможности", "Милота", - пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, что не так давно Владимир Остапчук покорил сеть семейным снимком с пляжа.