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Супруга MONATIK растрогала Сеть новым постом о муже

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Жена MONATIK Ирина Демичева показала фото с поездки в Амстердам.
Супруга MONATIK растрогала Сеть новым постом о муже
Супруга MONATIK растрогала Сеть новым постом о муже
instagram.com/irinademicheva

Жена украинского певца MONATIK и его директор Ирина Демичева поделилась с фанами новым снимком супруга.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала кадр, который был сделан во время поездки в Нидерланды.

На свежем снимке артист запечатлен в Музее современного искусства Moco Museum в Амстердаме.  MONATIK позирует в желтой толстовке и красным рюкзаком на плечах.

“Мужчина моей мечты“, - трогательно подписала фото Ирина на английском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man of my dream @monatik_official ❤️❤️

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

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“Два прекрасных мечтателя однажды встретили друг друга, чтобы осуществлять совместные мечты!“. “Вы - чудесны! Всегда такими оставайтесь!“, “Берегите друг друга“, - написали в комментариях фанаты пары.

Напомним, ранее MONATIK впервые рассказал, как зовут его сыновей.

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Теги: MONATIK, Ирина Демичева
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Источник: ivona.bigmir.net

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