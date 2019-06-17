Супруга MONATIK растрогала Сеть новым постом о муже

Жена MONATIK Ирина Демичева показала фото с поездки в Амстердам.

Жена украинского певца MONATIK и его директор Ирина Демичева поделилась с фанами новым снимком супруга.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала кадр, который был сделан во время поездки в Нидерланды.

На свежем снимке артист запечатлен в Музее современного искусства Moco Museum в Амстердаме. MONATIK позирует в желтой толстовке и красным рюкзаком на плечах.

“Мужчина моей мечты“, - трогательно подписала фото Ирина на английском языке.

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“Два прекрасных мечтателя однажды встретили друг друга, чтобы осуществлять совместные мечты!“. “Вы - чудесны! Всегда такими оставайтесь!“, “Берегите друг друга“, - написали в комментариях фанаты пары.

Напомним, ранее MONATIK впервые рассказал, как зовут его сыновей.