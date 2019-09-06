Потап и Ирина Горовая трогательно поздравили сына с днем рождения

Сегодня сыну Потапа и Ирины Горовой исполнилось 11 лет.

Популярный украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, продюссер Потап, и его экс-супруга, продюсер Mozgi Entertainment Ирина Горовая поздравили сына Андрея с днем рождения. Сегодня, 6 сентября, мальчику исполнилось 11 лет.

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На своей странице в Instagram Горовая опубликовала целую серию различных фотографий с сыном и дополнила их трогательным поздравлением.

“Сынуля Андрюля, с днем рождения! Так сильно тебя люблю! Так счастлива, что ты есть, что такой милый, добрый, переживательный и искренний. Люблю с тобой болтать, путешествовать, люблю когда вредничаешь и когда придумываешь истории, когда сочиняешь рифмы и когда спрашиваешь про то, как правильно распределять деньги в компании, люблю за то что ты разный, но всегда добрый и светлый. Будь мужественным, нежным, добрым, справедливым, любимым! 11 лет“.

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Потап также не забыл о празднике и лично пришел поздравить Андрея. В своем Instagram рэпер опубликовал фото, где он запечатлен вместе с именинником и бывшей женой. На снимке звездные родители обнимают Андрея. Ирина при этом держит в руках воздушные шарики и целует сына в щеку.

Ранее бывшая жена Потапа похвасталась идеальной фигурой в купальнике.