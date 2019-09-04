Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Это счастье!": Вера Брежнева и Константин Меладзе очаровали Сеть нежным снимком

Комментариев: 0
Константин Меладзе опубликовал в Instagram редкий кадр с супругой Верой Брежневой.
"Это счастье!": Вера Брежнева и Константин Меладзе очаровали Сеть нежным снимком
"Это счастье!": Вера Брежнева и Константин Меладзе очаровали Сеть нежным снимком
instagram.com/ververa

Известный  композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе порадовал поклонников новой фотографией со своей супругой, экс-солисткой “ВИА Гры“ Верой Брежневой.

Читай также: Вера Брежнева обнажилась для популярного глянца - видео

Так, на своей официальной странице в Instagram 56-летний Константин опубликовал черно-белый совместный снимок с 37-летней возлюбленной. На свежем кадр Вера прижимается к груди мужа, а он нежно обнимает певицу за плечи.

“Когда я слышу музыку…“, - трогательно подписал фото Меладзе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда я слышу музыку...❤

Допис, поширений MeladzеMusic (@meladzemusic)

Поклонники остались в восторге от новой публикации композитора и оставили множество приятных комментариев.

Читай также: “Почему так?“: На пикантных фото дочери Брежневой заметили странную деталь

“Маленькая женщина в руках сильного мужчины… это счастье!“, “Очень красивые!“, “Сколько нежности и заботы в одном фото!!!“, “Самая любимая пара из шоу-бизнеса“, “Какое прекрасное фото... Мужественный, сильный и красивый мужчина и нежная, изящная женщина...“, “Какие вы счастливые! Пусть это будет навсегда!“, “Какие вы милые. Берегите друг друга“, - написали пользователи Сети.

Ранее 67-летняя мать Брежневой выставила эффектный кадр в купальнике.

Поделись:
Теги: Константин Меладзе, Вера Брежнева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь