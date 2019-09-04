"Это счастье!": Вера Брежнева и Константин Меладзе очаровали Сеть нежным снимком

Константин Меладзе опубликовал в Instagram редкий кадр с супругой Верой Брежневой.

Известный композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе порадовал поклонников новой фотографией со своей супругой, экс-солисткой “ВИА Гры“ Верой Брежневой.

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Так, на своей официальной странице в Instagram 56-летний Константин опубликовал черно-белый совместный снимок с 37-летней возлюбленной. На свежем кадр Вера прижимается к груди мужа, а он нежно обнимает певицу за плечи.

“Когда я слышу музыку…“, - трогательно подписал фото Меладзе.

Поклонники остались в восторге от новой публикации композитора и оставили множество приятных комментариев.

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“Маленькая женщина в руках сильного мужчины… это счастье!“, “Очень красивые!“, “Сколько нежности и заботы в одном фото!!!“, “Самая любимая пара из шоу-бизнеса“, “Какое прекрасное фото... Мужественный, сильный и красивый мужчина и нежная, изящная женщина...“, “Какие вы счастливые! Пусть это будет навсегда!“, “Какие вы милые. Берегите друг друга“, - написали пользователи Сети.

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