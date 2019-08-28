Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Почему так?": На пикантных фото дочери Брежневой заметили странную деталь

Комментариев: 0
Соня Киперман выставила кадры с любимым - и нарвалась на критику.

"Почему так?": На пикантных фото дочери Брежневой заметили странную деталь
instagram.com/sonyaxkiperman

Читай также: Милота: Беременная модель Эшли Грэм забавно станцевала в лифте

Дочка певицы Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман чувственно поздравила с Днем рождения своего парня, публично признавшись ему в любви. В Инстаграм девушка добавила несколько снимков с возлюбленным Мэттом Кенноном, отношения с которым недавно обнародовала в соцсетях, и написала, что считает его самым родным и самым драйвовым человеком в своей жизни. На нескольких фото пара нежно целуется.

С Днем Рождения, мой самый любимый человек на этой планете. Вот еще много ночного драйва и бесконечного веселья. Я люблю тебя, - признавалась Соня.

Читай также: “Красиво все“: Дочка Брежневой похвасталась длинными ногами в купальнике

Подписчики Сони по-разному восприняли такую откровенность девушки. Одни отметили, что ей не следовало бы делиться столь пикантными подробностями своей личной жизни. 

  • Если Вера увидит это, будет тебе мой фаворит персон... еще и целуется...
  • 💐💐💐Вы очень рано растворились в этой дружбе😂, - написали в Сети.

Однако, часть фолловеров подчеркнули, что Соне уже 18 лет, а это уже совсем не детский возраст.

  • Скоро Вера станет бабушкой
  • Девушке 18 лет, вы видите проблему в отношениях в таком возрасте?)
  • Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков😍, - отметили в Сети.

Читай также: “Красотка“: Дочь Веры Брежневой заворожила Сеть соблазнительным кадром

Кроме того, подписчики обратили внимание, что на многих фото, где пара целуется, именно Соня проявляет “активность“.

Почему, на фотографиях в основном вы его целуете, а не он вас?, - уточнили фолловеры.

Так или иначе, на всех снимках видно, что девушка счастлива - а это главное.

Ранее мы писали, что невестка Виктории Бекхэм выставила горячее фото в купальнике. 
 

Поделись:
Теги: Вера Брежнева, Соня Киперман, бойфренд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь