Соня Киперман выставила кадры с любимым - и нарвалась на критику.

"Почему так?": На пикантных фото дочери Брежневой заметили странную деталь instagram.com/sonyaxkiperman

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Дочка певицы Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман чувственно поздравила с Днем рождения своего парня, публично признавшись ему в любви. В Инстаграм девушка добавила несколько снимков с возлюбленным Мэттом Кенноном, отношения с которым недавно обнародовала в соцсетях, и написала, что считает его самым родным и самым драйвовым человеком в своей жизни. На нескольких фото пара нежно целуется.

С Днем Рождения, мой самый любимый человек на этой планете. Вот еще много ночного драйва и бесконечного веселья. Я люблю тебя, - признавалась Соня.

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Подписчики Сони по-разному восприняли такую откровенность девушки. Одни отметили, что ей не следовало бы делиться столь пикантными подробностями своей личной жизни.

Если Вера увидит это, будет тебе мой фаворит персон... еще и целуется...

💐💐💐Вы очень рано растворились в этой дружбе😂, - написали в Сети.

Однако, часть фолловеров подчеркнули, что Соне уже 18 лет, а это уже совсем не детский возраст.

Скоро Вера станет бабушкой

Девушке 18 лет, вы видите проблему в отношениях в таком возрасте?)

Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков😍, - отметили в Сети.

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Кроме того, подписчики обратили внимание, что на многих фото, где пара целуется, именно Соня проявляет “активность“.

Почему, на фотографиях в основном вы его целуете, а не он вас?, - уточнили фолловеры.

Так или иначе, на всех снимках видно, что девушка счастлива - а это главное.

Ранее мы писали, что невестка Виктории Бекхэм выставила горячее фото в купальнике.

