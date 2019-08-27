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"Солнечный жар": 67-летняя мать Брежневой выставила эффектный кадр в купальнике

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Тамара Галушка отдыхает в Греции - и поделилась с подписчиками впечатлениями.

"Солнечный жар": 67-летняя мать Брежневой выставила эффектный кадр в купальнике
instagram.com/mami4_7

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Фигура певицы Веры Брежневой часто вызывает восхищение в Сети - стройность и прекрасную форму певицы приписывают изнурительным тренировкам и правильному питанию. Однако, есть ведь такая вещь как наследственность, которая также играет свою роль. Так вот, оказывается, что у Веры - она просто превосходная. И доказательство тому - ее 67-летняя красавица-мать, которая запросто выставляет в Сеть фото...в купальнике.

Так, на днях Тамара Галушка поделилась снимком с отдыха в Греции. Мать знаменитости позирует в прозрачной воде в закрытом купальнике - и выглядит просто великолепно. Пост Тамара дополнила поэтическими строчками, описав свой отдых.

Греческий август, солнечный жар, над морем волшебный заката пожар.Под соснами в баре- прохладный коктейль, в динамиках песен неспешная трель.Из прозрачного моря в полуденный зной вливается счастье.. И это - со мной#спасиботемктопослалменяподальше, - написала Тамара.  

Подписчики написали в комментариях множество комплиментов, а Вера Брежнева - добавила к фото эмодзи-сердечки.

Ранее мы писали, что Соня Киперман чувственно поздравила любимого с Днем рождения. 

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Теги: Вера Брежнева, родители звезд, фото в купальнике
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Источник: ivona.bigmir.net

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