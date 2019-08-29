Вера Брежнева обнажилась для популярного глянца - видео

Певица Вера Брежнева показала бэкстэйдж съемок для журнала "Vogue".

Популярная украинская исполнительница, экс-участница группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева в очередной раз взбудоражила Сеть новой публикацией.

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Артистка приняла участие в откровенной фотосессии для известного журнала “Vogue“. На своей странице в Instagram 37-летняя звезда опубликовала несколько видео из бэкстэйджа съемок.

Так, в ролике Брежнева предстала в провокационных образах. Во время фотосессии Вера примеряла прозрачное белое боди, легкое платье-ночнушку черного света, серый свитер и брючный костюм. К каждому образу она добавила бриллиантовые украшения от Mercury.

Отметим, что в видео певица заявила, что полностью довольна собой: возрастом, телом и внешностью. Также Брежнева рассказала о своем питании и занятиях спортом.

“Ещё немного бэкстэйджа #VOGUE. В образах - чистота и минимализм. Даже в украшениях. Бриллианты классно смотрятся как с простой белой футболкой, так и с вечерним платьем. За это я люблю украшения @mercuryjewellery - стильно и достойно“, - подписала ролик артистка.

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