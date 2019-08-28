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"Какой шикарный дом": Каменских поразила фанатов новым фото

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Певица выставила снимок из холла, на котором позирует, сидя на коврике для йоги.

"Какой шикарный дом": Каменских поразила фанатов новым фото
instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских, которая частенько выкладывает в Сеть фото и видео тренировок в спортзале, решила параллельно заняться йогой. В Инстаграм артистка добавила снимок, на котором позирует, сидя на полу на спортивном коврике. В подписи Настя отметила, что из-за постоянных физических нагрузок - у нее начались проблемы со спиной, а йога помогает ей уменьшить дискомфорт. 

Каменских позирует в вишневых лосинах и толстовке. Ее коврик расстелен прямо посреди огромного холла частного дома. За Настей начинается широкая белая лестница, которая ведет на верхний этаж, а справа от нее видна дверь в другую комнату. На полу стоит большой вазон. Стоит отметить, что Каменских вместе с мужем, продюсером Алексеем Потапенко ранее писали в Сети о своем новом доме и выставляли фото, сделанные около бассейна, однако само жилище звезд осталось за кадром.

Потому внимание подписчиков Каменских сразу же привлекло жилище звезды - в комментариях уточнили “их ли это дом“ и отметили, что, очевидно он “шикарный“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йогой я занимаюсь недавно ещё и не всегда получается из-за работы! Решила попробовать так, как спина от перелетов и переездов ужасно болит, а на сколько мне известно, йога чуть ли не единственный способ ее реанимировать! По мимо массажей. Сейчас же это просто божественный способ обогатить и раскрыть свой духовный мир! Я ещё новичок в этом деле, но чувствую как прекрасно йога вписывается в мою жизнь🙏🏻 namaste

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Предположительно, в этом же доме снимались некоторые сцены для клипа “Константа“, который Потап подарил Настя ко дню свадьбы.

Ранее мы писали, что Настя Каменских выставила откровенное фото и вызвала споры в Сети.

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Теги: Настя Каменских, Потап, йога, дома знаменитостей
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Источник: Ivona.bigmir.net

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