Певица выставила снимок из холла, на котором позирует, сидя на коврике для йоги.

"Какой шикарный дом": Каменских поразила фанатов новым фото instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских, которая частенько выкладывает в Сеть фото и видео тренировок в спортзале, решила параллельно заняться йогой. В Инстаграм артистка добавила снимок, на котором позирует, сидя на полу на спортивном коврике. В подписи Настя отметила, что из-за постоянных физических нагрузок - у нее начались проблемы со спиной, а йога помогает ей уменьшить дискомфорт.

Каменских позирует в вишневых лосинах и толстовке. Ее коврик расстелен прямо посреди огромного холла частного дома. За Настей начинается широкая белая лестница, которая ведет на верхний этаж, а справа от нее видна дверь в другую комнату. На полу стоит большой вазон. Стоит отметить, что Каменских вместе с мужем, продюсером Алексеем Потапенко ранее писали в Сети о своем новом доме и выставляли фото, сделанные около бассейна, однако само жилище звезд осталось за кадром.

Потому внимание подписчиков Каменских сразу же привлекло жилище звезды - в комментариях уточнили “их ли это дом“ и отметили, что, очевидно он “шикарный“.

Предположительно, в этом же доме снимались некоторые сцены для клипа “Константа“, который Потап подарил Настя ко дню свадьбы.

Ранее мы писали, что Настя Каменских выставила откровенное фото и вызвала споры в Сети.