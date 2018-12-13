Модель позировала на отдыхе в слитном красном купальнике с открытой спиной.

Горячая невестка Бекхэмов: Хана Кросс выставила пикантный кадр в купальнике instagram.com/hancross

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Девушка старшего сына звездной четы футболиста Дэвида Бекхэма и певицы, дизайнера Виктории Бекхэм - 20-летнего Бруклина показала пикантный снимок с отдыха. 21-летняя модель Хана Кросс, которая около полугода живет с сыном знаменитостей, похоже, прониклась “модной“ тенденцией выставлять горячие снимки в откровенных нарядах. Ранее Хана любила более сдержанные фото - и даже снимки в купальнике, которые девушка добавляла в Инстаграм, были довольно скромными - “в рамках приличия“.

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Новый же кадр получился очень горячим. Хана позирует в ярко-красном слитном купальнике с открытой спиной. Девушка лежит на животе, приподнявшись на руках. Ноги Ханы согнуты в коленях, а стопы сведены вместе - отчего они получились на уровне бедер девушки. В центре внимания на фото оказывается полуобнаженная ягодица Ханы и грудь, которую приоткрывает глубокий вырез на купальнике.

А вот что совершенно не изменилось на новом фото - так это выражение лица модели. Она позирует, глядя как бы мимо камеры и слегка поджав губы. За такую “фишку“ Хану уже успели окрестить в Сети “девушкой, которая никогда не улыбается“.

Подписчики тут же отметили эффектность снимка, однако, некоторым показалось, что Хана на фото расстроена или скучает.

Ранее мы писали, что чета Бекхэмов не сдержала страсти на людях.