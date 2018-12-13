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Горячая невестка Бекхэмов: Хана Кросс выставила пикантный кадр в купальнике

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Модель позировала на отдыхе в слитном красном купальнике с открытой спиной.

Горячая невестка Бекхэмов: Хана Кросс выставила пикантный кадр в купальнике
Горячая невестка Бекхэмов: Хана Кросс выставила пикантный кадр в купальнике
instagram.com/hancross

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Девушка старшего сына звездной четы футболиста Дэвида Бекхэма и певицы, дизайнера Виктории Бекхэм - 20-летнего Бруклина показала пикантный снимок с отдыха. 21-летняя модель Хана Кросс, которая около полугода живет с сыном знаменитостей, похоже, прониклась “модной“ тенденцией выставлять горячие снимки в откровенных нарядах. Ранее Хана любила более сдержанные фото - и даже снимки в купальнике, которые девушка добавляла в Инстаграм, были довольно скромными - “в рамках приличия“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Hana (@hancross)

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Новый же кадр получился очень горячим. Хана позирует в ярко-красном слитном купальнике с открытой спиной. Девушка лежит на животе, приподнявшись на руках. Ноги Ханы согнуты в коленях, а стопы сведены вместе - отчего они получились на уровне бедер девушки. В центре внимания на фото оказывается полуобнаженная ягодица Ханы и грудь, которую приоткрывает глубокий вырез на купальнике.

А вот что совершенно не изменилось на новом фото - так это выражение лица модели. Она позирует, глядя как бы мимо камеры и слегка поджав губы. За такую “фишку“ Хану уже успели окрестить в Сети “девушкой, которая никогда не улыбается“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Hana (@hancross)

Подписчики тут же отметили эффектность снимка, однако, некоторым показалось, что Хана на фото расстроена или скучает.

Ранее мы писали, что чета Бекхэмов не сдержала страсти на людях. 

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Теги: Хана Кросс, модели, Бруклин Бекхэм, Виктория Бекхэм, Девид Бекхэм, фото в купальнике
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Источник: ivona.bigmir.net

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