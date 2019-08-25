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"Символ нашей семьи": Маша Ефросинина умилила трогательным видео с сыном-именинником

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Сыну известной телеведущей исполнилось пять лет.
Маша Ефросинина умилила трогательным видео с сыном
Маша Ефросинина умилила трогательным видео с сыном
instagram.com/mashaefrosinina

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Телеведущая Маша Ефросинина всегда с удовольствием делится в социальных сетях милыми семейными снимками. И хотя ее старшую дочь Нану редко можно увидеть в Instagram Марии, фото и видео с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Сашей появляются в профиле звезды довольно часто.

Сегодня, 25 августа, Маша Ефросинина поделилась трогательным видео с кадрами из жизни ее сыночка Александра с самого его рождения. Таким образом знаменитая мама поздравила малыша с первым юбилеем.

#МойАлександр, Ты - символ новой эпохи нашей семьи! И это целых пять лет счастья! С Днём Рождения, самый добрый мальчик на свете, - написала ведущая в соцсети.

К слову, не так давно Маша Ефросинина насмешила Сеть роликом, где фигурирует ее грудь.

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Теги: Маша Ефросинина, ведущая, дети звезд
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