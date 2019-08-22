"Папино счастье": Ефросинина насмешила Сеть роликом, где фигурирует ее грудь
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Популярная телеведущая, блогер Маша Ефросинина произвела фурор в Сети, выставив видео, снятое дома. Ролик появился в Инстаграм знаменитости. В кадре Ефросинина, одетая в халат и с полотенцем на голове, пытается напоить лекарством своего 5-летнего сына Александра. После долгих отнекиваний - мальчик подходит к маме и заглядывает ей в декольте, забавно спрашивая: "Что это?". Ефросинина, рассмеявшись, отвечает, что "это - папино счастье".
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Подписчики Маши пришли в восторг от видео - его назвали "очень позитивным" и оставили множество комментариев.
- Грудь успокаивает мужчину в любом возрасте 😂
- 🔥вот оно *лекарство для мужчин😁
- Я не могу 😂🤣🤣🤣 просто валяюсь
- Мой муж (француз) сказал, что украинский мужчина, знает, где найти его счастье, в отличие от француза( у них такого счастья очень мало, потому, он женат на украинке) 😂😂😂
- Папыно лекарство там😂
- "А что это?" уписываюсь от смехаааа😂😂😂😂😂
- Маша, Вы лучшая! Умеете поднять настроение😊😊, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что в Маше Ефросининой узнали “модного“ хейтера.
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