Актер Остап Ступка и музыкант Валерий Харчишин, сыгравший в украинском экшене, поделились нюансами актерской работы .

Известные украинские актеры ответили на неудобные вопросы о своей профессии пресс-служба

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В шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV можно увидеть известных и успешных украинских мужчин из самых разных сфер: бизнес, музыка, политика, мода, актерство и т.д. Очень часто гости говорят не только о профессии, но и о лично – хотя их ответы относительно работы не менее интересны.

Мы собрали самые интересные ответы двух известных украинцев – актера Остапа Ступки и музыканта, который теперь является еще и актером – Валерия Харчишина. Они рассказали о секретах и закулисье этой интересной, но такой сложной профессии.

Остап Ступка

Известные украинские актеры ответили на неудобные вопросы о своей профессии пресс-служба

Про подготовку к спектаклю

Коли в мене ввечері вистава, то моя підготовка відбувається на підсвідомому рівні. Пошук свого героя йде на процесі репетицій, а перед виставою все відбувається на рівні автомату.

Известные украинские актеры ответили на неудобные вопросы о своей профессии пресс-служба

Про сцену, которая заменяет спорт

Читай также: Брат певца Дмитрия Колдуна пришел на “Х-фактор“ Колись в дитинстві я займався плаванням, але схопив запалення легенів, і з плаванням прийшлося розпрощатися. Потім я ще раз схопив запалення легенів, коли займався великим тенісом. Ще я намотував кола на бігових лижах – а потім впав обличчям у сніг, і на цьому мій спорт закінчився. Наразі мій спорт – це сцена театру Франка, де я служу 30 років. Коли в мене відповідальна головна роль, то я можу скинути 2-3 кг. Тому в мене свій спорт.

Валерий Харчишин

Известные украинские актеры ответили на неудобные вопросы о своей профессии пресс-служба

Про условия съемки фильма в Карпатах

Читай также: Михаил Присяжнюк рассказал о любимчиках “Х-фактора“ Сам процес зйомок був дуже виснажливий, але були моменти, коли дійсно подобалось. Зйомки були на природі, в горах Карпат, тому я постійно там пізнавав щось нове для себе. Коли ми знімали взимку, то у підніжжя гір була температура -12 градусів, а в горах -27 градусів. В той день не дуже хотілося зніматися, але ми не могли відмовитись і знімались, як могли. Там не було класичного грімвагену (мобільне приміщення, в якому є все необхідне для відпочинку і перевдягання акторів, - журн.). Ми були там, як скаути або справжні гуцули – самі собі готували на вогні.

Про собственную оценку актерской игры

Награв десь на 6 балів. Це моя перша велика роль – хотілося б зіграти краще, але я не знаю чи в тих умовах і з тим сюжетом, сценарієм і діалогами я міг би це зробити. В тих умовах я зробив все по-максимуму.

Ранее мы писали, что из Квартала 95 ушел еще один актер.