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Брат певца Дмитрия Колдуна пришел на "Х-фактор"

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 1
Георгий сообщил о том, что решил попробовать себя на “Х-факторе“, а также признался, что со своим братом они обычно не советуются.

Брат певца Дмитрия Колдуна пришел на
Брат певца Дмитрия Колдуна пришел на "Х-фактор"
пресс-служба

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Экс-ведущий проекта “Феномен“ на телеканале СТБ Георгий Колдун пришел на кастинг 10 сезона вокального шоу “Х-фактор“. Певец рассказал, почему именно сейчас решил показать свой талант судьям-Х, а также признался, советовался ли по поводу участия в шоу с родным братом – известным белорусским певцом Дмитрием Колдуном. 

Брат певца Дмитрия Колдуна пришел на
Брат певца Дмитрия Колдуна пришел на "Х-фактор"
пресс-служба

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Мне нравится проект и сам формат. Мне нравится, как снимает СТБ, ведь я работал там лет 9 назад над проектом “Феномен“ и видел все процессы изнутри. Мне 42 года, это уже не детские какие-то подвиги, просто решил попробовать. Ничего сверхъестественного за этим не стоит, - комментирует Георгий свое решение об участии в шоу. - Почему сейчас? Это скорее такое стечение обстоятельств. У меня очень много концертов в Беларуси — с живым составом, сольных. В какой-то момент захотелось найти другую аудиторию. “Х-фактор“, вне зависимости от результата, даст возможность проявить себя в той музыке и манере исполнения, в которой могу что-то продемонстрировать. 

Брат певца Дмитрия Колдуна пришел на
Брат певца Дмитрия Колдуна пришел на "Х-фактор"
пресс-служба

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При этом, никому из родных Георгий не сообщил о том, что решил попробовать себя на “Х-факторе“, а также признался, что со своим братом Дмитрием Колдуном они обычно не советуются.

Мы делимся какими-то приятными вещами или информацией. В этом плане больше нужна поддержка и анализ происходящего. Для меня это важнее, чем какие-то наставления, - добавил он.

Ранее мы писали, что победитель одного из сезонов “Зважені і щасливі“ снова стал участником. 

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Теги: Х-Фактор, Дмитрий Колдун
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  14.08.2019, 14:45
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pусский
Он тоже педик? Гы-гы-гы!
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