Звезды "Квартала 95" попрощались с еще одним актером студии
В среду, 21 августа, состоялись съемки новых выпусков юмористического шоу “Вечерний квартал“. Запись программы прошла в одесском Летнем театре “Морвокзал“. Об этом сообщается на официальном сайте “Квартала 95“.
Читай также: “Богом тебе дан, твой Богдан“: Квартал спел о Зеленском и главе ОПУ
Известно, что в новых выпусках впервые покажут пародии на бывшего руководителя студии “Квартал 95“ и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Роль главы государства в шоу сыграет Юрий Великий.
Также в новых выпусках звезды “Квартала 95“ попрощались еще с одним актером студии Юрем Корявченковым, более известным как Юзик. Как и его бывший коллега, Юрий пошел в политику и стал народным депутатом.
Читай также: “Какая красавица!“: В Сеть выложили фотосессию 16-летней дочки Елены Кравец
Во время записи концерта участники “95 квартала“ обратились со сцены к Корявченкову и под мелодию с песни группы Queen “Богемская рапсодия“ спели:
“Юзя, помашем вслед,
До свидания, друг и брат.
Ты отныне депутат.
Юзя, без тебя “Квартал“
На 200 килограммов легче стал...“
А во время исполнения финальной песни Юзик в последний раз вышел на сцену со всеми звездами “Вечернего квартала“.
Напомним, ранее стало известно, что дочка Кошевого может поехать на “Детское Евровидение“.
Полная версия правил