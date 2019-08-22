Звезды "Квартала 95" попрощались с еще одним актером студии

Актер "Квартала 95" Юрий Корявченков, известный как Юзик, стал народным депутатом.

В среду, 21 августа, состоялись съемки новых выпусков юмористического шоу “Вечерний квартал“. Запись программы прошла в одесском Летнем театре “Морвокзал“. Об этом сообщается на официальном сайте “Квартала 95“.

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Известно, что в новых выпусках впервые покажут пародии на бывшего руководителя студии “Квартал 95“ и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Роль главы государства в шоу сыграет Юрий Великий.

Также в новых выпусках звезды “Квартала 95“ попрощались еще с одним актером студии Юрем Корявченковым, более известным как Юзик. Как и его бывший коллега, Юрий пошел в политику и стал народным депутатом.

"Вечерний квартал" kvartal95.com

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Во время записи концерта участники “95 квартала“ обратились со сцены к Корявченкову и под мелодию с песни группы Queen “Богемская рапсодия“ спели:

“Юзя, помашем вслед, До свидания, друг и брат. Ты отныне депутат. Юзя, без тебя “Квартал“ На 200 килограммов легче стал...“

А во время исполнения финальной песни Юзик в последний раз вышел на сцену со всеми звездами “Вечернего квартала“.

Напомним, ранее стало известно, что дочка Кошевого может поехать на “Детское Евровидение“.